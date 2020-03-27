Городская бабочка ожила в Хабаровске

27 Март 2020 2020-03-27T11:21:07+03:00

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В Хабаровске 25 марта заметили бабочку-углокрыльницу. Это насекомое обычно просыпалось к 30 марта, а в этом году пробуждение случилось раньше. К слову, именно это создание подтвердило, что зима ушла окончательно и больше не вернется.

- Фенологические наблюдения сотрудники «Заповедного Приамурья» проводят не только на заповедной территории, но и в других местах. Работу проводят с целью выявления изменений и событий в естественной среде. К слову, если ожила городская бабочка, то заповедная на уютных, спокойных и активно прогреваемых солнцем участках тем более, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Все выявленные события в природе, особенно на стыке времен года, анализируют и заносят в определенные разделы Летописи природы. В дальнейшем собранный материал будут использовать в научных целях.

ИСТОЧНИК KP.RU