2020-03-27T12:24:52+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Хабаровске: как будут работать торговые центры

В мэрии города ответили, опираясь на указ президента России
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Нерабочая неделя в Хабаровске: как будут работать торговые центрыНерабочая неделя в Хабаровске: как будут работать торговые центрыФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

У хабаровчан после заявления Владимира Путина возникло много вопросов по поводу того, как пережить период с 28 марта по 5 апреля. Это время согласно указу президента будет нерабочим. Накануне стало известно, что все детские сады в городе закрываются на этот период. На каникулы уйдут шесть тысяч воспитателей, четыре тысячи человек из обслуживающего персонала садиков и 30 тысяч 975 воспитанников.

- Горожане часто задают вопрос, как будут работать торговые центры в Хабаровске. Отвечаем: по Указу Президента РФ от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», с 30 марта по 3 апреля 2020 года торговые центры должны быть закрыты, - прокомментировали в городской администрации.

Кроме того в городе определят торговые предприятия, которые продолжат работать. Вероятнее всего, этот будут аптеки, продовольственные магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости.

Хабаровчан убедительно просят сохранять спокойствие и при получении информации по ситуации с коронавирусом пользоваться только официальными источниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нерабочая неделя в Хабаровске: как будут работать торговые центры
Приморские волонтеры приостановили поиски пропавшего под Хабаровском МиГа
Нерабочая неделя в Комсомольске: работа общественного транспорта с 28 марта по 5 апреля
Городская бабочка ожила в Хабаровске
Истребители заправились в небе над Хабаровским краем
На время «вирусных каникул» единые расчетные центры ПАО «ДЭК» переходят на дистанционный режим работы
Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за угрозы коронавируса
Впервые в истории Хабаровской филармонии дадут онлайн-концерт
Нерабочая неделя в Хабаровске не коснется бань
Экологический «Час земли» коснулся Хабаровского края
Горожанина с марихуаной задержали в Хабаровском крае
Водитель в Хабаровске чудом выжил после наезда на ограждение
В правительстве Хабаровского края выделили машины для врачей
Мнение о пользе поджогов травы оспорили в минприроды Хабаровского края
Федеральные власти помогут Хабаровскому краю бороться с коронавирусом
В Хабаровском крае пройдет Неделя охраны труда
Зоосад под Хабаровском закрыли для посещений
Еще пять переправ закрыли в Хабаровском крае
В правительстве ЕАО отдадут машины медикам
В театре «Триада» в Хабаровске отменили спектакли на март-апрель
В Китае по соседству с Хабаровским краем и ЕАО 26 марта зараженных коронавирусом два человека
Погода сегодня: в Хабаровске 27 марта 2020 года ожидается дождь
Цены на рыбную продукцию в Хабаровском крае повышать не планируют
В драмтеатре Комсомольска переносят спектакли
Стадион имени Ленина закрыли на карантин в Хабаровске