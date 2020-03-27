Нерабочая неделя в Хабаровске: как будут работать торговые центры

27 Март 2020 2020-03-27T12:24:52+03:00

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У хабаровчан после заявления Владимира Путина возникло много вопросов по поводу того, как пережить период с 28 марта по 5 апреля. Это время согласно указу президента будет нерабочим. Накануне стало известно, что все детские сады в городе закрываются на этот период. На каникулы уйдут шесть тысяч воспитателей, четыре тысячи человек из обслуживающего персонала садиков и 30 тысяч 975 воспитанников.

- Горожане часто задают вопрос, как будут работать торговые центры в Хабаровске. Отвечаем: по Указу Президента РФ от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», с 30 марта по 3 апреля 2020 года торговые центры должны быть закрыты, - прокомментировали в городской администрации.

Кроме того в городе определят торговые предприятия, которые продолжат работать. Вероятнее всего, этот будут аптеки, продовольственные магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости.

Хабаровчан убедительно просят сохранять спокойствие и при получении информации по ситуации с коронавирусом пользоваться только официальными источниками.

ИСТОЧНИК KP.RU