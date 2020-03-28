28 Март 2020 2020-03-28T03:00:12+03:00

Погода в Хабаровске на 28 марта 2020 года: днем до +3, без существенных осадков Фото: Борис КОКУРИН

На этих выходных тепло немного отступит, чтобы набраться сил и вернуться вновь

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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер северо-западный 12-13 метров в секунду. Ночью -5 -7. Днем +2 +4.

В Хабаровске без существенных осадков. Ветер юго-западный 13-18 метров в секунду. Ночью -5 -7. Днем +1 +3.

В Бикине без существенных осадков. Ветер юго-западный 12-17 метров в секунду. Ночью -5 -7, днем +3 +5.

В Советской Гавани и Ванино ветер западный 15-18 метров в секунду. Ночью -5 -7. Днем 0 +2. Слабый снег.

В Комсомольске-на-Амуре слабый снег. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -8 -10. Днем 0 +2.

В Чегдомыне слабый снег. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -11 -13. Днем 0 +2.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер западный 12-17 метров в секунду. Ночью -7 -9. Днем -2 -4.

В Охотске снег, метель. Ветер восточный 15-20 метров в секунду. Ночью -5 -7. Днем -1 -3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU