Центральный парк Хабаровска и стадион имени Ленина закрылся на карантин

28 Март 2020 2020-03-28T12:14:44+03:00

Однако горожане все-равно продолжают гулять и заниматься спортом на его территории

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Администрация парка на набережной недовольна поведением жителей Хабаровска. Парк и стадион имени Ленина закрылся на карантин, о чем предупреждают срочно установленные на всех входах и выходах таблички. Все это для того, чтобы уберечь жителей города от нового коронавируса COVID-19. Аллеи парка заметно опустели, но некоторые люди игнорируют предупреждения.

- Установленные аншлаги носят сугубо рекомендательный характер и полностью закрыть парк нет возможности, - сообщают в Краевом государственном автономном учреждении «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края». - По парку продолжают гулять некоторые родители с детьми, которые игнорируют рекомендации медиков воздержаться в этот период от посещения мест массового скопления людей. Однако мировая практика доказывает, что только жесткие меры карантина способны остановить распространение коронавирусной инфекции. Мы призываем хабаровчан к сознательности.

Напомним, что Хабаровск сейчас живет в особом режиме, продиктованном пандемией новой коронавирусной инфекции. В городе и крае закрываются ВУЗы, школы и детские сады. Отменяются культурно-развлекательные и спортивные мероприятия. Не работают театры, музеи, спортивные сооружения и библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU