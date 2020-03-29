Погода сегодня: в Хабаровске 29 марта 2020 года без осадков
В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +9-11.
В Хабаровске погода сегодня без существенных осадков, температура ночью от -3 до -5, днем от +2 до +7, ветер западный 15-18 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 29 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +9-11.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +6-8.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем +6-8.
В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем 5-7.
В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +3+5.
В Охотске небольшой снег. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем 0-2.
ИСТОЧНИК KP.RU