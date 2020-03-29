29 Март 2020 2020-03-29T02:29:23+03:00

Погода сегодня: в Хабаровске 29 марта 2020 года без осадков Фото: Ольга КИВА

Погода в Биробиджане сегодня без осадков, днем до +9

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В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -6-8. Днем +9-11.

В Хабаровске погода сегодня без существенных осадков, температура ночью от -3 до -5, днем от +2 до +7, ветер западный 15-18 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 29 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +9-11.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -5-7. Днем +6-8.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем +6-8.

В Чегдомыне без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем 5-7.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +3+5.

В Охотске небольшой снег. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем 0-2.

ИСТОЧНИК KP.RU