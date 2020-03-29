2020-03-29T04:00:19+03:00
Общество

В Хабаровском крае к месту, где машина ушла под лед, направили еще одну группу спасателей

Специалисты привезут с собой комплекс с барокамерой и водолазное снаряжение
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае к месту, где машина ушла под лед, направили еще одну группу спасателейВ Хабаровском крае к месту, где машина ушла под лед, направили еще одну группу спасателейФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Хабаровском крае к месту, где машина провалилась под лед, направили дополнительную группу спасателей. Напомним, происшествие случилось ночью 28 марта в районе Чапаевской тони на протоке Шарголь реки Амур в Комсомольском районе. Под лед ушла машина Toyota Land Cruiser Prado. Пока известно, что водитель машины 1980 года рождения не успел выбраться из салона.

- Вновь прибывшие спасатели доставят месту проведения поисков мобильный комплекс с барокамерой и водолазное снаряжение. На месте также работают взрывотехники, которые с помощью металлоискателя смогут осмотреть акваторию на предмет обнаружения транспортного средства под водой, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

В течение минувших суток на месте происшествия работали сотрудники полиции и спасатели Хабаровского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они нашли предполагаемую промоину, где машина ушла под воду. Из-за сильного течения и глубин до шести метров водолазные работы не проводились. Поисковые работы продолжат 29 марта.

Жителей региона убедительно просят не выходить и не выезжать на лед. Напомним, в марте уже случилось несколько трагедий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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