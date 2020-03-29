29 Март 2020 2020-03-29T09:59:18+03:00

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В Комсомольске -на- Амуре наступила нерабочая неделя. Так, о временном приостановлении работы сообщили в зооцентре «Питон». Гостей здесь не будут принимать в период с 29 марта по 5 апреля.

- Это исключительно превентивная мера, к которой прибегли на основании приказа отдела культуры городской администрации, принятого в рамках исполнении приказа президента России от 25. 03.2020 номер 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», - рассказали в зооцентре.

Жителей города Юности убедительно просят проявить благоразумие и оставаться дома. Пожалуйста, не подвергайте свое здоровье и здоровье своих близких опасности. Между тем, в зооцентре предлагают вместо обычных встреч с животными онлайн -посещения. Трансляции будут вести в официальном аккаунте организации в социальной сети.

zoopiton Нерабочая неделя в Комсомольске-на-Амуре: закрылся зооцентр Питон

ИСТОЧНИК KP.RU