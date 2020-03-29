2020-03-29T11:23:26+03:00
Общество

В заказнике Хабаровского края нашли условно пропавших туристов

У одного из «потеряшек» нашли на гребне скалы
Александр ШТААЛЬ
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В заказнике Хабаровского края нашли условно пропавших туристовВ заказнике Хабаровского края нашли условно пропавших туристовФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В заказнике «Хехцирский» в Хабаровском крае прошли учения по поиску условно пропавших туристов. По легенде, два человека пропали в лесах. Чтобы найти их задействовали силы МЧС и ФГБУ «Заповедное Приамурье». Специалисты разделились на две группы и приступили к поиску.

- Сначала в лесу нашли одного «потеряшку», у которого были признаки небольшого переохлаждения. Его вывели на дорогу и доставили в лагерь МЧС. Второго человека нашли на гребне скалы. У него по легенде были переломы обеих ног, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Второму туристу наложили на ноги шины из подручного материала, потом на веревках спустили его на землю. Из подручных материалов изготовили носилки, на которых пострадавшего спустили до ближайшей просеки, загрузили в машину эвакуации МЧС и доставили в медучреждение.

Такие учения проводят с целью отработать моменты взаимодействия МЧС и заповедника «Большехехцирский» по спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций на подконтрольных ООПТ. Сотрудничество в этом направлении будет продолжено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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