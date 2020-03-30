2020-03-30T04:26:20+03:00
Общество

Погода сегодня: в Хабаровске 30 марта 2020 года без осадков

Погода в Биробиджане сегодня без осадков, днем до +15
Александр ШТААЛЬ
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Погода сегодня: в Хабаровске 30 марта 2020 года без осадковПогода сегодня: в Хабаровске 30 марта 2020 года без осадковФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Биробиджане погода сегодня без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +13-15.

В Хабаровске погода сегодня без осадков, температура ночью от 0 до +2, днем от +8 до +10, ветер юго-западный 7-14 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 30 марта опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 6 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1+1. Днем +12-14.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем +10-12.

В Комсомольске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер южный 8-13 метров в секунду. Ночью 0-2. Днем +8-10.

В Чегдомыне возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем +7-8.

В Николаевске-на-Амуре небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +3+5.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -1-3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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