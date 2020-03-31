Жителей Хабаровского края призывают не выходить на улицу

31 Март 2020 2020-03-31T04:39:51+03:00

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Жителей Хабаровского края убедительно просят оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Пожалуйста, не подвергайте свои жизнь и здоровье опасности. Напомним, по данным на 30 марта 2020 года в регионе официально подтвердили семь случаев заболевания коронавирусом, еще восемь пациентов находятся в инфекционном госпитале с подозрением на коронавирусную инфекцию.

- Хотите помочь людям, которые оказались на карантине из-за коронавируса? Станьте волонтером! Телефон для справок 8-963-568-25-15, сайт мывместе2020.рф, электронная почта для связи аshtab27@volmedic.com, - рассказали в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Напомним, в регионе уже приняли необходимые меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Среди них переход студентов на дистанционное обучение, отмена культурно-массовых мероприятий, запрет на работу части торговых точек, а также новые правила в похоронном деле. Все мероприятия направлены на разобщение граждан. Чем меньше люди будут контактировать друг с другом на близком расстоянии, тем больше шансов остановить распространение COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU