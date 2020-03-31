31 Март 2020 2020-03-31T04:39:03+03:00

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Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на 31 марта 2020 года пока стабильна. Все пациенты с улучшением, тяжелобольных нет. По данным регионального минздрава, в инфекционном госпитале находятся семь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Также в медучреждении шесть пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки двух пациентов выписали домой, так как подозрения на заболевание не подтвердились.

Кроме того, три пациента с COVID-19, ранее находившиеся в реанимационном отделении, в дальнейших мероприятиях интенсивной терапии не нуждаются. Сейчас они получают лечение в отделении по основному заболеванию.

В инфекционном госпитале находятся 29 больных с внебольничными пневмониями, за сутки выписали с выздоровлением восемь человек, четырех госпитализировали. Также выписали девять человек с ОРВИ, на госпитализации 19 человек. В реанимации находятся три пациента с пневмониями иной этиологии, не связанными с коронавирусной инфекцией, а в изоляторе - 13 человек из числа близких контактов с установленным диагнозом COVID-19. Их состояние удовлетворительное, признаков коронавируса нет.

ИСТОЧНИК KP.RU