Восьмой случай заражения коронавирусом подтвердили в Хабаровском крае
В Хабаровском крае подтвердили еще один случай заражения коронавирусом. Диагноз поставили пациенту с ранее первично положительным результатом лабораторного обследования. Это человек был в контакте с ранее выявленными больными и с момента контакта находился в изоляции. Состояние пациента удовлетворительное. Об этом сообщили в региональном минздраве.
На вечер 31 марта общее количество зараженных коронавирусом составляет восемь человек, у шести пациентов подозрение на заболевание, у двух - по результатам лабораторных исследований диагноз сняли и выписали их домой. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся три тысячи 616 человек. Все они прибыли в регион из-за рубежа, 18 из них находятся в обсерваторе.
Жителям региона настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции. Пожалуйста, оставайтесь дома и не выходите на улицу без особой нужды. Если все сведут контакты с другими людьми к минимуму, то получится сократить вероятность новых заражений. Проявите благоразумие.
ИСТОЧНИК KP.RU
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