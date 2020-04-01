Подснежники украсили весенний лес в Хабаровском крае

1 Апр 2020 2020-04-01T06:23:25+03:00

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В лесу в Ванинском районе зацвели подснежники. Эти ярко-желтые предвестники весны пробиваются из-под прошлогодней листвы. Подснежники, научное название которых адонис амурский (Adonis amurensis, горицвет амурский) похожи на солнце и радуют глаз. О появлении ранних цветов сообщили в администрации поселка Ванино.

В Хабаровске признаком того, что весна окончательно вступила в свои права, стало появление бабочки-углокрыльницы. Обычно она просыпалась к 30 марта, а в этом году пробуждение случилось раньше. К слову, если ожила городская бабочка, то заповедная на уютных, спокойных и активно прогреваемых солнцем участках тем более.

Напомним, в апреле 2020 года погода, похоже, решила отыграться за бесснежную зиму - в картах прогнозов сплошные тучи и дождь, небесные хляби готовы разверзнуться не на шутку. В первой половине месяца гидрологи прогнозируют ледоход на Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU