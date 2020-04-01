Жителей Хабаровского края предупреждают об ответственности за фейки

1 Апр 2020 2020-04-01T06:32:11+03:00

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Власти в Хабаровском крае пытаются решить две проблемы - не допустить распространения коронавируса и беречь спокойствие жителей, сознание которых атакуют фейки. Напомним, за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность. В краевом минздраве напомнили, что правоохранители ведут постоянную работу по выявлению недостоверных данных.

В качестве наглядного примера жителям Хабаровского края предложили историю из Воронежской области. Там полиция привлекла к ответственности распространительницу фейков о коронавирусе. С подачи женщины возникли неоправданные слухи и домыслы, далекие от реального положения дел. Она опубликовала в социальной сети сообщение, что от жителей города скрывают информацию о закрытии Воронежа в связи с его инфицированностью.

Когда нарушительницу спокойствия вычислили, она созналась в содеянном, удалила сообщение и принесла извинения пользователям сети. В отношении нее возбудили административное дело по статье «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». В качестве наказания ей могут выписать штраф до 100 тысяч рублей. Окончательное решение примет суд.

Жителей Хабаровского края убедительно просят не выходить из дома без особой необходимости. Пожалуйста, при поиске информации о ситуации в Хабаровске и в регионе используйте только официальные источники. Среди них сайты Стопкорнавирус.рф, регионального правительства, краевого Роспотребнадзора, минздрава, администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU