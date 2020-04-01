2020-04-01T08:14:54+03:00
Общество

В Комсомольске отремонтируют 21 километр дорог

Работу проведут в 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
Александр ШТААЛЬ
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В Комсомольске отремонтируют 21 километр дорогВ Комсомольске отремонтируют 21 километр дорогФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре планируют отремонтировать 21 километр дорог. Работу проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в порядок приведут 18 городских улиц. Все необходимые аукционы уже провели, подрядчиков определили. Один из них уже приступил к работе на проспекте Победы.

Напомним, Город юности включили в число участников национального проекта в 2019 году. Тогда в порядок привели 22 улицы общей протяженностью 25 километров.

- В целом до 2024 года собираются отремонтировать 138 объектов улично-дорожной сети Комсомольска, протяженностью 171 километр. То есть восстановят 85 процентов улиц города, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что с 2016 по 2018 годы работы финансировали из дорожного фонда правительства Хабаровского края и бюджета города. Тогда речь шла о сумме 500 миллионов рублей, на которые отремонтировали 44 объекта дорожного хозяйства, общей протяженностью 32 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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