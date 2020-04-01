2020-04-01T10:56:03+03:00
Происшествия

Жителей Хабаровского края упрекнули в поджоге лесов

Три возгорания случились недалеко от населенных пунктов
Александр ШТААЛЬ
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Жителей Хабаровского края упрекнули в поджоге лесовЖителей Хабаровского края упрекнули в поджоге лесовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае 1 апреля огнеборцы тушат три природных пожара. Опасность возникла недалеко от населенных пунктов в Солнечном и имени Полины Осипенко районах. Так как грозы в минувшие сутки не было, то наиболее вероятной причиной пока называют поджог, организованный людьми.

- Два пожара в Солнечном районе произошли в пяти километрах от поселка Березовый и в шести километрах от поселка Эворон. Еще один пожар обнаружили в черте поселка Березовый в районе имени Полины Осипенко, - рассказал Сергей Бутин, начальник отдела охраны и защиты лесного фонда краевого управления лесами.

Напомним, пожароопасный сезон сейчас открыт на территории Амгуньского, Горинского, Солнечного, Эворонского, Оборского, Мухенского, Сукпайского и Хорского лесничеств. Жителей региона убедительно просят не заезжать в лес на автомобилях, не разводить костры, не бросать окурки. В противном случае есть огромный риск возгорания сухой растительности, которое потом перерастет в крупный пожар. Жителей края просят соблюдать правила пожарной безопасности и сообщать об обнаруженных очагах на горячую линию: 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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