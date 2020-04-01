На пассажира составили протокол сразу по прилету в Хабаровск

1 Апр 2020 2020-04-01T11:53:31+03:00

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Пассажир самолета оказался фигурантом административного дела сразу, как только прилетел в Хабаровск. Предварительно известно, что гражданин республики Башкортостан прибыл в краевую столицу рейсом «Москва-Хабаровск». То ли он сильно нервничал во время полета, то ли просто забыл правила приличия, в общем, не сдержался и закурил прямо на борту. Такое поведение шло вразрез с требованиями безопасности. К тому же он попросту показал свое неуважение к другим людям.

- О нарушителе сообщили транспортным полицейским, последние в свою очередь встретили мужчину и сопроводили его в дежурную часть полиции, расположенную в здании аэропорта, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В отношении нарушителя составили административный протокол за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU