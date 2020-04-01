2020-04-01T11:53:31+03:00
Общество

На пассажира составили протокол сразу по прилету в Хабаровск

Причиной тому стало курение на борту самолета
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
На пассажира составили протокол сразу по прилету в ХабаровскНа пассажира составили протокол сразу по прилету в ХабаровскФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Пассажир самолета оказался фигурантом административного дела сразу, как только прилетел в Хабаровск. Предварительно известно, что гражданин республики Башкортостан прибыл в краевую столицу рейсом «Москва-Хабаровск». То ли он сильно нервничал во время полета, то ли просто забыл правила приличия, в общем, не сдержался и закурил прямо на борту. Такое поведение шло вразрез с требованиями безопасности. К тому же он попросту показал свое неуважение к другим людям.

- О нарушителе сообщили транспортным полицейским, последние в свою очередь встретили мужчину и сопроводили его в дежурную часть полиции, расположенную в здании аэропорта, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В отношении нарушителя составили административный протокол за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный водитель без прав снес электроопоры в Биробиджане
На пассажира составили протокол сразу по прилету в Хабаровск
Жителей Хабаровского края упрекнули в поджоге лесов
Родителей школьников в ЕАО предостерегают от опасности на льду
За героиновую руку осудили пассажирку поезда в Хабаровском крае
Хабаровчане изменили рацион из-за коронавируса
В Хабаровском крае разыскивают пропавшего Вячеслава Родионова
Девятый случай заражения коронавирусом подтвердился в Хабаровском крае
В Комсомольске отремонтируют 21 километр дорог
Часть детских садов в Хабаровске работала, несмотря на угрозу распространения коронавируса
Из коллекторов выбили деньги в Хабаровске
Коронавирус не остановил отлов бродячих псов в Хабаровске
Жителей Хабаровского края предупреждают об ответственности за фейки
Из-за коронавируса в следственных изоляторах Хабаровского края запретили свидания
Конкурс чтецов проведут дистанционно в Хабаровском крае
Карантин объявили в Октябрьском районе Еврейской автономии
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на 1 апреля 2020 года
Иномарка врезалась в автоцистерну в Хабаровске
Подснежники украсили весенний лес в Хабаровском крае
Нерабочая неделя в Хабаровске: налоговые инспекции не принимают посетителей
За границей Хабаровского края и ЕАО на территории Китая на 31 марта двое зараженных коронавирусом
Обстановка в Хабаровском крае 1 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон