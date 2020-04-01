Пьяный водитель без прав снес электроопоры в Биробиджане

1 Апр 2020 2020-04-01T12:10:46+03:00

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В Биробиджане в минувшие сутки, 31 марта, водитель иномарки снес столбы линий электропередач. По предварительной информации, за рулем находился нетрезвый автолюбитель. Он ехал по улице Пионерской, но в районе дома №92 не справился с управление и устроил колоссальную аварию.

Нарушитель не правильно выбрал скорость, не справился с управлением. Как результат он выехал за пределы дороги, врезался в столб. От удара бетонная опора линии электропередач упала, а за ней вслед деформировались еще три опоры линии электропередач, которые упали на землю. Пассажир, находившийся в салоне авто получил телесные повреждения. Позже выяснилось, что за рубелем находился водитель, у которого не было прав.

Жителей Биробиджана убедительно просят соблюдать правила дорожного движения

ИСТОЧНИК KP.RU