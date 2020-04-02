2020-04-02T04:47:41+03:00
Общество

За границей Хабаровского края и ЕАО сообщили о бессимптомных заболевших коронавирусом на 31 марта

Большая часть таких пациентов приехала в Хэйлунцзян из-за рубежа
Александр ШТААЛЬ
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За границей Хабаровского края и ЕАО сообщили о бессимптомных заболевших коронавирусом на 31 мартаЗа границей Хабаровского края и ЕАО сообщили о бессимптомных заболевших коронавирусом на 31 мартаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В провинции Хэйлунцзян, граничащей с Хабаровским краем и ЕАО, рассказали о бессимптомных заболевших коронавирусом. На территории, по данным на 31 марта 2020 года, насчитали 19 таких пациентов. Из них 17 въехали из-за рубежа. Данные предоставили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

Продолжают получать лечение два пациента, которые сейчас находятся в больницах Харбина. Эти люди также приехали в Поднебесную из-за рубежа. Кроме того, 251 человек находится под наблюдением врачей. Они были в тесном контакте с заболевшими.

Отметим также, что китайские эксперты ранее сообщали, что бессимптомные зараженные могут выделять патоген, но поскольку у них нет таких симптомов, как кашель и чихание, вероятность выделения патогена из организма и распространения инфекции мала. Тем не менее пациенты с бессимптомным течением болезни должны находиться в карантине 14 дней, так как они могут заражать других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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