2020-04-02T04:46:51+03:00
Общество

На вокзале в Хабаровске вводят дополнительные меры профилактики коронавируса

Теперь температуру тела будут измерять и у отъезжающих, и у приезжающих поездом пассажиров
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
На вокзале в Хабаровске вводят дополнительные меры профилактики коронавирусаНа вокзале в Хабаровске вводят дополнительные меры профилактики коронавирусаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На железнодорожном вокзале в Хабаровске вводят дополнительные меры профилактики коронавирусной инфекции. Теперь температуру тела будут измерять и у отъезжающих, и у приезжающих поездом пассажиров. Ранее обследовали только тех, кто собирался уехать. Такой подход поможет оперативнее выявлять и изолировать зараженных.

Мероприятия будут проводить совместно с медработниками и специалистами Роспотребнадзора с использованием бесконтактных термометров и тепловизора. Под особым контролем будут пассажиры поездов дальнего следования, прибывающих из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, - прокомментировали в пресс-службе ДВЖД.

Напомним, на вокзалах Дальневосточной железной дороги уже проводят дезинфекцию помещений. Каждые четыре часа обрабатывают входные ручки, стойки касс, бюро информации и другие поверхности, которых чаще всего касаются руками люди.

Еще одна принятая превентивная мера - это нанесение меток на полу вокзалов. Согласно им пассажиры должны держаться друг от друга на дистанции полтора метра. Также в залах ожидания раздвинули кресла, закрыли комнаты отдыха, кафе и торговые точки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заместитель мэра уволился в Биробиджане
Весенние ограничения для большегрузов вводят в Хабаровском крае
Мастера по ремонту обвиняют в краже инструментов в Хабаровске
Улицы Биробиджана из-за угрозы коронавируса патрулируют полицейские
В Хабаровском крае депутаты включились в антикоронавирусную работу
Верующие объехали Хабаровск с молитвами об избавлении от коронавируса
На границе Хабаровского края и ЕАО задержали 280 голов рогатого скота без документов
Число заболевших коронавирусом в Хабаровске на 2 апреля 2020 года составило девять человек
В Николаевске-на-Амуре закрыли ледовую переправу
На вокзале в Хабаровске вводят дополнительные меры профилактики коронавируса
За границей Хабаровского края и ЕАО сообщили о бессимптомных заболевших коронавирусом на 31 марта
Обстановка в Хабаровском крае 2 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Пьяный водитель без прав снес электроопоры в Биробиджане
На пассажира составили протокол сразу по прилету в Хабаровск