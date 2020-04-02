На вокзале в Хабаровске вводят дополнительные меры профилактики коронавируса
На железнодорожном вокзале в Хабаровске вводят дополнительные меры профилактики коронавирусной инфекции. Теперь температуру тела будут измерять и у отъезжающих, и у приезжающих поездом пассажиров. Ранее обследовали только тех, кто собирался уехать. Такой подход поможет оперативнее выявлять и изолировать зараженных.
Мероприятия будут проводить совместно с медработниками и специалистами Роспотребнадзора с использованием бесконтактных термометров и тепловизора. Под особым контролем будут пассажиры поездов дальнего следования, прибывающих из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, - прокомментировали в пресс-службе ДВЖД.
Напомним, на вокзалах Дальневосточной железной дороги уже проводят дезинфекцию помещений. Каждые четыре часа обрабатывают входные ручки, стойки касс, бюро информации и другие поверхности, которых чаще всего касаются руками люди.
Еще одна принятая превентивная мера - это нанесение меток на полу вокзалов. Согласно им пассажиры должны держаться друг от друга на дистанции полтора метра. Также в залах ожидания раздвинули кресла, закрыли комнаты отдыха, кафе и торговые точки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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