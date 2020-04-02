В Николаевске-на-Амуре закрыли ледовую переправу
В Хабаровском крае закрыли еще одну ледовую переправу. Она находилась в Николаевске-на-Амуре и соединяла районный центр с селом Подгорное на правом берегу Амура. Также закрыли временную трассу в Ульчском районе, которая была связующим звеном между селами Киселевка и Циммермановка.
- На льду уже образовались трещины, местами вода выходит на поверхность переправы. Это значит, что движение по ней становится опасным. Пока еще соответствует требованиям переправа между селами Савинское и Дуди, однако здесь установили ограничение по грузоподъемности до пяти тонн, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В регионе пока действуют 18 ледовых переправ. Среди них пять в Ульчском районе, четыре в Охотском, три в Аяно-Майском и имени Полины Осипенко, по одной в Верхнебуреинском, Николаевском и Комсомольском районах.
Жителей края призывают не выходить на лед. Пожалуйста, берегите свои жизнь и здоровье.
ИСТОЧНИК KP.RU