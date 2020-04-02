2 Апр 2020 2020-04-02T05:59:20+03:00

Число заболевших коронавирусом в Хабаровске на 2 апреля 2020 года составило девять человек ФОТО: Минздрав Хабаровского края

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Хабаровске на 2 апреля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Хабаровске на 2 апреля 2020 года составляет девять пациентов. Все пациенты с улучшением, тяжелобольных нет. У трех человек подозрение на коронавирусную инфекцию не подтвердилось, поэтому их готовят к выписке. У шести жителей края подозревают коронавирусную инфекцию.

Как сообщили в краевом минздраве, в медучреждении также находятся 34 пациента, у которых диагностировали внебольничную пневмонию, и 22 человека с диагнозом ОРВИ. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся два пациента с внебольничными пневмониями иной этиологии, не связанными с коронавирусной инфекцией.

Отметим также, что в изоляторе пока наблюдают за состоянием двух человек, которые контактировали с зараженными. За минувшие стуки одного человека выписали, так как получили отрицательные результаты обследования на COVID-19. Эти люди в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания у них не выявили.

Жителей Хабаровска убедительно просят не выходить на улицу. Пожалуйста, останьтесь дома ради собственной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU