2 Апр 2020 2020-04-02T04:41:51+03:00

На границе Хабаровского края и ЕАО задержали 280 голов рогатого скота без документов Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Такой итог работы подвели специалисты с начала 2020 года

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На границе Хабаровского края и ЕАО задержали 280 голов рогатого скота без документов. Такие данные озвучили в региональном управлении Россельхознадзора по работе с начала 2020 года. Основная причина, по которой животных не пустили в регионы, это отсутствие ветеринарных сопроводительных документов.

- С нарушениями перевозчики хотели доставить 90 голов мелкого рогатого скота, 186 голов крупного рогатого скота и четыре свиньи. При этом не смогли подтвердить документально ни место происхождения животных, ни их клиническое состояние, ни эпизоотическое благополучие местности вывоза, - рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

К административной ответственности в итоге привлекли шесть физических лиц и восемь глав крестьянско-фермерских хозяйств. Общая сумма наложенных штрафов составила 35 тысяч 500 рублей.

Напомним, мероприятия по пресечению незаконного перемещения животных проводят совместно с УМВД РФ по Хабаровскому краю путем осуществления круглосуточной работы мобильной группы управления, а также при рассмотрении информации, поступающей из управления ветеринарии правительства Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU