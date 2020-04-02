2020-04-02T04:40:36+03:00
Общество

Верующие объехали Хабаровск с молитвами об избавлении от коронавируса

С собой священники взяли чудотворные иконы и мощи святых
Александр ШТААЛЬ
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Верующие объехали Хабаровск с молитвами об избавлении от коронавирусаВерующие объехали Хабаровск с молитвами об избавлении от коронавирусаФото: Хабаровская епархия
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Верующие Хабаровска по-своему решили бороться с коварным COVID-19. Так, 1 апреля 2020 года митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий возглавил молебен в Спасо-Преображенском кафедральном соборе об избавлении от коронавирусной инфекции. После этого священники объехали краевую столицу, прихватив с собой в путь чудотворные иконы и мощи святых.

- После молитвы глава Приамурской митрополии призвал священников продолжать служение Богу, но не призывать свою паству массово посещать храм, а делать упор на домашнюю молитву. Правящий архиерей отметил, что в сложившихся условиях нужно оказывать особое духовное попечение немощным, одиноким и нуждающимся прихожанам, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской епархии.

С собой на объезд вокруг Хабаровска верующие взяли икону святого великомученика Пантелеймона Целителя с частичкой его мощей, икону святителя Николая Чудотворца с частичкой его мощей, святителя Иннокентия Московского с частичкой его мощей и мощи святой блаженной Матроны Московской. Священники отслужили молебны в храмах каждого населенного пункта или просто под открытым небом. Они посетили более 20 сел и поселков Хабаровского района, проехав со святынями более 200 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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