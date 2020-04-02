В Хабаровском крае депутаты включились в антикоронавирусную работу

2 Апр 2020 2020-04-02T04:39:21+03:00

Планируется ряд мероприятий и акций, участие в которых может принять любой желающий, разумеется, с соблюдением всех санитарно-защитных норм. Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Народные избранники распространяют листовки, в которых изложена подробная информация об инфекции, и готовы помогать с доставкой продуктов и лекарств

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В Хабаровском крае приняты меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции нового типа. Однако до сих пор не все граждане ответственно относятся к собственному здоровью и здоровью окружающих. К тому же о вирусе COVID-19 периодически появляется недостоверная информация и откровенные слухи.

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края подключились к разъяснительной работе. Они объясняют жителям края, как нужно вести себя в осложненной эпидемиологической обстановке.

Депутат Петр Емельянов с волонтерами организовал в Хабаровске распространение листовок, в которых изложена подробная информация о коронавирусе и его симптомах. Планируется ряд мероприятий и акций, участие в которых может принять любой желающий, разумеется, с соблюдением всех санитарно-защитных норм.

- В наши планы входит оказание юридической помощи всем тем, у кого при переходе на удаленную работу возникнут трудовые споры с работодателем, - рассказал депутат. - Мы будем заниматься доставкой продуктов или лекарств на дом, окажем необходимую поддержку пенсионерам. В рамках реализации задач по данным направлениям создана горячая линия по телефону: 206-777. Вы можете позвонить по нему, если вам нужна помощь или вы хотите вступить в ряды наших волонтеров.

Правила, рекомендации, ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с новой коронавирусной инфекцией, есть на официальном сайте Роспотребнадзора (https://rospotrebnadzor.ru), министерства здравоохранения края (zdrav.khv.gov.ru), в аккаунте министерства в Instagram. Работает горячая телефонная линия министерства 8 (4212) 40-22-01.

Все вернувшиеся из-за рубежа обязаны сообщить о факте своего пребывания там, а также свои контактные данные на горячую линию министерства здравоохранения края по круглосуточному номеру телефона 8 (4212) 40-22-01. По возвращении в Россию человек обязан 14 календарных дней оставаться дома и свести к минимуму контакты даже с домочадцами. Если он официально трудоустроен, то дни самоизоляции ему оплатит Фонд социального страхования, заявление о выдаче больничного подается через сайт ФСС.