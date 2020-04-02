2020-04-02T04:39:21+03:00
Политика

В Хабаровском крае депутаты включились в антикоронавирусную работу

Народные избранники распространяют листовки, в которых изложена подробная информация об инфекции, и готовы помогать с доставкой продуктов и лекарств
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Поделиться:
Планируется ряд мероприятий и акций, участие в которых может принять любой желающий, разумеется, с соблюдением всех санитарно-защитных норм.Планируется ряд мероприятий и акций, участие в которых может принять любой желающий, разумеется, с соблюдением всех санитарно-защитных норм.Фото: Законодательная дума Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае приняты меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции нового типа. Однако до сих пор не все граждане ответственно относятся к собственному здоровью и здоровью окружающих. К тому же о вирусе COVID-19 периодически появляется недостоверная информация и откровенные слухи.

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края подключились к разъяснительной работе. Они объясняют жителям края, как нужно вести себя в осложненной эпидемиологической обстановке.

Депутат Петр Емельянов с волонтерами организовал в Хабаровске распространение листовок, в которых изложена подробная информация о коронавирусе и его симптомах. Планируется ряд мероприятий и акций, участие в которых может принять любой желающий, разумеется, с соблюдением всех санитарно-защитных норм.

- В наши планы входит оказание юридической помощи всем тем, у кого при переходе на удаленную работу возникнут трудовые споры с работодателем, - рассказал депутат. - Мы будем заниматься доставкой продуктов или лекарств на дом, окажем необходимую поддержку пенсионерам. В рамках реализации задач по данным направлениям создана горячая линия по телефону: 206-777. Вы можете позвонить по нему, если вам нужна помощь или вы хотите вступить в ряды наших волонтеров.

Правила, рекомендации, ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, связанные с новой коронавирусной инфекцией, есть на официальном сайте Роспотребнадзора (https://rospotrebnadzor.ru), министерства здравоохранения края (zdrav.khv.gov.ru), в аккаунте министерства в Instagram. Работает горячая телефонная линия министерства 8 (4212) 40-22-01.

Все вернувшиеся из-за рубежа обязаны сообщить о факте своего пребывания там, а также свои контактные данные на горячую линию министерства здравоохранения края по круглосуточному номеру телефона 8 (4212) 40-22-01. По возвращении в Россию человек обязан 14 календарных дней оставаться дома и свести к минимуму контакты даже с домочадцами. Если он официально трудоустроен, то дни самоизоляции ему оплатит Фонд социального страхования, заявление о выдаче больничного подается через сайт ФСС.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заместитель мэра уволился в Биробиджане
Весенние ограничения для большегрузов вводят в Хабаровском крае
Мастера по ремонту обвиняют в краже инструментов в Хабаровске
Улицы Биробиджана из-за угрозы коронавируса патрулируют полицейские
В Хабаровском крае депутаты включились в антикоронавирусную работу
Верующие объехали Хабаровск с молитвами об избавлении от коронавируса
На границе Хабаровского края и ЕАО задержали 280 голов рогатого скота без документов
Число заболевших коронавирусом в Хабаровске на 2 апреля 2020 года составило девять человек
В Николаевске-на-Амуре закрыли ледовую переправу
На вокзале в Хабаровске вводят дополнительные меры профилактики коронавируса
За границей Хабаровского края и ЕАО сообщили о бессимптомных заболевших коронавирусом на 31 марта
Обстановка в Хабаровском крае 2 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Пьяный водитель без прав снес электроопоры в Биробиджане
На пассажира составили протокол сразу по прилету в Хабаровск