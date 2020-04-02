Улицы Биробиджана из-за угрозы коронавируса патрулируют полицейские
Улицы Биробиджана заметно опустели, но все же местами можно увидеть людей. В превентивных целях полицейские патрулируют местность и через громкоговоритель призывают горожан соблюдать правила безопасности и режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса.
- Убедительно просим вас соблюдать правила безопасности и не допустить распространение коронавирусной инфекции. Без необходимости не выходите из дома, соблюдайте режим самоизоляции и соблюдайте правила личной гигиены. Ограничьте посещение своих родных и друзей. Берегите себя и своих близких, - призывают горожан полицейские.
К призывам также присоединяется мэр города Александр Головатый. Настоятельно рекомендует избегать длительных прогулок и мест массового скопления людей. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра.
Биробиджанцы, пожалуйста, отнестись к ситуации с пониманием, соблюдайте установленные меры предосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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