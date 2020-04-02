2 Апр 2020 2020-04-02T04:37:17+03:00

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Улицы Биробиджана заметно опустели, но все же местами можно увидеть людей. В превентивных целях полицейские патрулируют местность и через громкоговоритель призывают горожан соблюдать правила безопасности и режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса.

- Убедительно просим вас соблюдать правила безопасности и не допустить распространение коронавирусной инфекции. Без необходимости не выходите из дома, соблюдайте режим самоизоляции и соблюдайте правила личной гигиены. Ограничьте посещение своих родных и друзей. Берегите себя и своих близких, - призывают горожан полицейские.

К призывам также присоединяется мэр города Александр Головатый. Настоятельно рекомендует избегать длительных прогулок и мест массового скопления людей. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра.

Биробиджанцы, пожалуйста, отнестись к ситуации с пониманием, соблюдайте установленные меры предосторожности.

birobidzhansegodnia Улицы Биробиджана из-за угрозы коронавируса патрулируют полицейские

ИСТОЧНИК KP.RU