2020-04-02T04:56:13+03:00
Происшествия

Мастера по ремонту обвиняют в краже инструментов в Хабаровске

По версии следствия, фигурант сделал дубликат ключей, зашел в квартиру, в которой работал, и вынес оттуда имущество
Александр ШТААЛЬ
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Мастера по ремонту обвиняют в краже инструментов в ХабаровскеМастера по ремонту обвиняют в краже инструментов в ХабаровскеФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Хабаровска затеял ремонт и нашел себе в помощь мастера по объявлению. Позже он оценил качество работ подрядчика и решил найти другого исполнителя. Между тем первый поставщик услуги успел сделать ключи от квартиры, в которую некоторое время спустя вернулся и забрал чужое имущество. Такой версии пока придерживается официальное следствие.

- Из помещения пропали строительные электроинструменты. Ущерб от хищения трех перфораторов, шуруповерта, двух углошлифовальных машинок и прочего имущества составил порядка 135 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Потом фигурант продал строительные инструменты в районе Центрального рынка случайным прохожим. На торговле он выручил 20 тысяч рублей. Полученные деньги подозреваемый потратил на покупку спиртного и развлечения. Сам задержанный во всем сознался и написал явку с повинной. К слову, ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за кражи. Сейчас в отношении него также идут разбирательства по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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