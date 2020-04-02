Весенние ограничения для большегрузов вводят в Хабаровском крае

2 Апр 2020 2020-04-02T06:00:28+03:00

Эта мера не связана с коронавирусом и необходима для продления срока эксплуатации трасс

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В Хабаровском крае вводят весенние ограничения для большегрузов. Это значит, что движение по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения в регионе будет в соответствии с предельно допустимой нагрузкой. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Фургал.

- Согласно документу, с 20 апреля по 28 мая движение будет запрещено в центральных и южных районах, включая Хабаровский, Нанайский, Бикинский, Солнечный, Комсомольский, Вяземский, Амурский, Ванинский, Советско-Гаванский, имени Лазо районы. С 24 апреля и по 31 мая введут ограничения для северных территорий: в Ульчском, Николаевском, Охотском, Верхнебуреинском, Аяно-Майском, имени Полины Осипенко районах, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Ограничения распространяются на все виды транспорта, включая прицепные устройства. Предельно допустимые нагрузки для них:

- на дорогах второй и третьей категорий при нагрузке на одиночную, наиболее нагруженную ось - 6 тонн, для сдвоенной оси - 10 тонн; для строенной оси - 12 тонн; для сближенных осей - 5 тонн на ось;

- на дорогах четвертой и пятой категорий при нагрузке на ось (одиночную, сдвоенные оси, строенные оси, сближенные оси) - 4 тонны.

Ограничение вводят с целью сохранить целостность автодорог. Тем, кто нарушит требования, могут выписать штраф в сумме от двух с половиной тысяч рублей и выше для физических лиц и от 500 тысяч для юридических в зависимости от превышения грузовых параметров. Временные ограничения не распространяются на пассажирские автоперевозки, транспортировку топлива, продовольственных товаров, медикаментов и почты, а также грузов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Запрет на движение большегрузов также планируют ввести с 1 июня по 31 августа на дорогах регионального и муниципального значения с асфальтобетонным покрытием. Решение примут, если дневные температуры повысятся до +32 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU