2020-04-02T06:00:28+03:00
Общество

Весенние ограничения для большегрузов вводят в Хабаровском крае

Эта мера не связана с коронавирусом и необходима для продления срока эксплуатации трасс
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Весенние ограничения для большегрузов вводят в Хабаровском краеВесенние ограничения для большегрузов вводят в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае вводят весенние ограничения для большегрузов. Это значит, что движение по дорогам регионального, межмуниципального и местного значения в регионе будет в соответствии с предельно допустимой нагрузкой. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Фургал.

- Согласно документу, с 20 апреля по 28 мая движение будет запрещено в центральных и южных районах, включая Хабаровский, Нанайский, Бикинский, Солнечный, Комсомольский, Вяземский, Амурский, Ванинский, Советско-Гаванский, имени Лазо районы. С 24 апреля и по 31 мая введут ограничения для северных территорий: в Ульчском, Николаевском, Охотском, Верхнебуреинском, Аяно-Майском, имени Полины Осипенко районах, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Ограничения распространяются на все виды транспорта, включая прицепные устройства. Предельно допустимые нагрузки для них:

- на дорогах второй и третьей категорий при нагрузке на одиночную, наиболее нагруженную ось - 6 тонн, для сдвоенной оси - 10 тонн; для строенной оси - 12 тонн; для сближенных осей - 5 тонн на ось;

- на дорогах четвертой и пятой категорий при нагрузке на ось (одиночную, сдвоенные оси, строенные оси, сближенные оси) - 4 тонны.

Ограничение вводят с целью сохранить целостность автодорог. Тем, кто нарушит требования, могут выписать штраф в сумме от двух с половиной тысяч рублей и выше для физических лиц и от 500 тысяч для юридических в зависимости от превышения грузовых параметров. Временные ограничения не распространяются на пассажирские автоперевозки, транспортировку топлива, продовольственных товаров, медикаментов и почты, а также грузов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Запрет на движение большегрузов также планируют ввести с 1 июня по 31 августа на дорогах регионального и муниципального значения с асфальтобетонным покрытием. Решение примут, если дневные температуры повысятся до +32 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заместитель мэра уволился в Биробиджане
Весенние ограничения для большегрузов вводят в Хабаровском крае
Мастера по ремонту обвиняют в краже инструментов в Хабаровске
Улицы Биробиджана из-за угрозы коронавируса патрулируют полицейские
В Хабаровском крае депутаты включились в антикоронавирусную работу
Верующие объехали Хабаровск с молитвами об избавлении от коронавируса
На границе Хабаровского края и ЕАО задержали 280 голов рогатого скота без документов
Число заболевших коронавирусом в Хабаровске на 2 апреля 2020 года составило девять человек
В Николаевске-на-Амуре закрыли ледовую переправу
На вокзале в Хабаровске вводят дополнительные меры профилактики коронавируса
За границей Хабаровского края и ЕАО сообщили о бессимптомных заболевших коронавирусом на 31 марта
Обстановка в Хабаровском крае 2 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Пьяный водитель без прав снес электроопоры в Биробиджане
На пассажира составили протокол сразу по прилету в Хабаровск