Заместитель мэра уволился в Биробиджане

2 Апр 2020 2020-04-02T05:58:41+03:00

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Вчера, 1 апреля 2020 года, заявление на увольнение написал заместитель главы администрации Биробиджана, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Андрей Костенко. В этой должности он работал с ноября 2017 года.

- Вакантное место со 2 апреля займет Ирина Дубровская, которая ранее занимала пост заместителя председателя КУМИ. В этой должности Ирина Викторовна проработала более восьми лет, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что это не единственное кадровое изменение в мэрии. Так, 31 марта стало известно о том, что Елена Володина, начальник отдела архитектуры и градостроительства мэрии уволилась по собственному желанию. В настоящее время решается вопрос, кто будет исполнять обязанности начальника отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU