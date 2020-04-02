2020-04-02T05:58:41+03:00
Общество

Заместитель мэра уволился в Биробиджане

Пост председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии покинул Андрей Костенко
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Заместитель мэра уволился в БиробиджанеЗаместитель мэра уволился в БиробиджанеФото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

Вчера, 1 апреля 2020 года, заявление на увольнение написал заместитель главы администрации Биробиджана, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Андрей Костенко. В этой должности он работал с ноября 2017 года.

- Вакантное место со 2 апреля займет Ирина Дубровская, которая ранее занимала пост заместителя председателя КУМИ. В этой должности Ирина Викторовна проработала более восьми лет, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что это не единственное кадровое изменение в мэрии. Так, 31 марта стало известно о том, что Елена Володина, начальник отдела архитектуры и градостроительства мэрии уволилась по собственному желанию. В настоящее время решается вопрос, кто будет исполнять обязанности начальника отдела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заместитель мэра уволился в Биробиджане
Весенние ограничения для большегрузов вводят в Хабаровском крае
Мастера по ремонту обвиняют в краже инструментов в Хабаровске
Улицы Биробиджана из-за угрозы коронавируса патрулируют полицейские
В Хабаровском крае депутаты включились в антикоронавирусную работу
Верующие объехали Хабаровск с молитвами об избавлении от коронавируса
На границе Хабаровского края и ЕАО задержали 280 голов рогатого скота без документов
Число заболевших коронавирусом в Хабаровске на 2 апреля 2020 года составило девять человек
В Николаевске-на-Амуре закрыли ледовую переправу
На вокзале в Хабаровске вводят дополнительные меры профилактики коронавируса
За границей Хабаровского края и ЕАО сообщили о бессимптомных заболевших коронавирусом на 31 марта
Обстановка в Хабаровском крае 2 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Пьяный водитель без прав снес электроопоры в Биробиджане
На пассажира составили протокол сразу по прилету в Хабаровск