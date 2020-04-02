2020-04-02T07:16:55+03:00
Экономика

В Хабаровском крае клиенты Россельхозбанка получили отсрочку по кредитам

Руководство банка перенесло даты платежей для физических лиц
Евгения МОЛОТОВА
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В Хабаровском крае клиенты Россельхозбанка получили отсрочку по кредитам ФОТО: РоссельхозбанкВ Хабаровском крае клиенты Россельхозбанка получили отсрочку по кредитам ФОТО: Россельхозбанк
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В соответствии с указом президента РФ от 25 марта 2020 года №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» для обеспечения санитарно-эпидемиологических ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в России нерабочей.

В связи с этим срок исполнения обязательств по кредитам физических лиц, по которым согласно условиям кредитного договора дата погашения кредита приходится на указанный период, переносится на первый рабочий день 6 апреля 2020 года.

Внести платежи заемщики Россельхозбанка могут с помощью:

• внесения наличных денежных средств в соответствии с режимом работы офисов банка;

• пополнения платежных карт, выпущенных к банковскому счету заемщика, в любых офисах и банкоматах банка с функцией приема наличных денежных средств;

• безналичного перевода денежных средств с иного счета заемщика, открытого в банке;

• перевода с карт других банков на карту РСХБ.

Все операции осуществляются без комиссии.

Вместе с тем банк разработал дополнительные меры, необходимые для поддержки клиентов - физических лиц, испытывающих финансовые трудности в связи с пандемией коронавируса. При предоставлении документов, подтверждающих заболевание инфекцией COVID-19, нахождение на больничном более 14 дней или снижение дохода на 30% и более, заемщики могут подать заявление в банк о предоставлении отсрочки по погашению кредитных обязательств.

- В сложившейся ситуации Россельхозбанк выражает готовность оперативно рассматривать заявления заемщиков, обратившихся в банк за реструктуризацией долга, в случае если клиенты сталкиваются со сложностями по исполнению кредитных обязательств, - отметила руководитель блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Для обращений в контакт-центр можно использовать e-mail office@rshb.ru и телефоны:

• 8-800-100-0-100 (звонок по России бесплатный);

• короткий номер 7787 (МТС, Мегафон, Билайн и Теле2);

• +7 495-787-7-787 (для звонков из-за рубежа).

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