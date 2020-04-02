2020-04-02T07:14:14+03:00
Общество

Коронавирус в Хабаровске, последние новости на 2 апреля 2020 года: от пожилых людей поступили 53 заявки на продукты

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Хабаровске на 2 апреля 2020 года
Александр ШТААЛЬ
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Коронавирус в Хабаровске, последние новости на 2 апреля 2020 года: от пожилых людей поступили 53 заявки на продуктыКоронавирус в Хабаровске, последние новости на 2 апреля 2020 года: от пожилых людей поступили 53 заявки на продуктыФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Хабаровске, последние новости на 2 апреля 2020 года: в городе в связи с угрозой распространения коронавируса организовали доставку продуктов, предметов первой необходимости и лекарств пожилым людям. Так, по данным на шесть часов вечера 1 апреля 2020 года на горячую линию Центра социального обслуживания поступили 53 заявки от горожан.

- Одновременно с этим специалисты учреждения обзванивают хабаровчан старше 80 лет и инвалидов первой группы, предлагают оказать помощь по доставке продуктов питания, лекарственных препаратов, предметов первой необходимости на период коронавирусной пандемии. Они уже обзвонили больше одной тысячи 300 граждан, - рассказали в Центре соцобслуживания.

Отметим также, что на шесть часов вечера 1 апреля специалисты выполнили 24 заявки. Выполнение заявок продолжается мобильной бригадой по договоренности с гражданами. Напомним, телефон горячей линии 75-87-31.

ИСТОЧНИК KP.RU

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