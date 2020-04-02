2020-04-02T07:11:55+03:00
Общество

«Трансформер» в Wink для хабаровчан: каждый может позволить себе идеальный тариф

Компания предлагает своим абонентам платить только за то, чем они действительно пользуются, при этом то, что вам нужно, выбираете вы сами
Евгения МОЛОТОВА
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«Трансформер» в Wink для хабаровчан: каждый может позволить себе идеальный тариф ФОТО: Ростелеком«Трансформер» в Wink для хабаровчан: каждый может позволить себе идеальный тариф ФОТО: Ростелеком
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Компания «Ростелеком» запускает в Wink уникальный для российских видеосервисов тариф - «Трансформер». Идеальный пакет собрать просто - клиент может подключить только то, что он реально смотрит, и больше не переплачивать за десятки каналов, которые ему не нужны. В пакет уже включена коллекция российского и мирового кино и сериалов. Менять ингредиенты пакета можно каждый месяц, пока не сложится тот самый лучший коктейль.

- В обычных условиях пользователь подключает пакет, при этом даже не смотрит большинство включенных в него телеканалов, но платит за все - отмечает вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.- Плюс дополнительно оплачивает просмотр кино и сериалов из видеотеки. В идеальных условиях, которые создает Wink, пользователь подключает только те каналы, которые реально смотрит, причем в пакет уже входит большая коллекция отличных фильмов и сериалов. Wink доступен на любом экране и одновременно каждый член семьи может смотреть что-то свое.

«Трансформер» - это тариф, который пользователь может собрать, как конструктор, в соответствии со своими интересами. По умолчанию в него входит коллекция из пяти тысяч популярных фильмов и сериалов и 150 базовых телеканалов. Дополнительные телеканалы и фильмы объединены в 12 мини-пакетов по самым разным тематикам, из них пользователь может выбрать пять. Набор пакетов можно менять хоть каждый месяц, при этом цена подписки не изменится. А всего в Wink доступно более 260 телеканалов.

Мини-пакеты рассчитаны на любой вкус и интересы - детские на разные возрастные категории, познавательный, спортивный, музыкальный, для женской и мужской аудиторий, с российским и мировым кино, а также с подпиской на more.tv.

До конца июня в Wink действует акция, в рамках которой подписчикам предоставляется доступ ко всем двенадцати мини-пакетам за базовую цену. Это прекрасная возможность изучить весь контент «Трансформера» и понять, что именно интересно конкретному пользователю, и какие пять пакетов оставить в дальнейшем.

Wink - цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 тысяч позиций).

При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране - домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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