Больницы в ЕАО принимают экстренных пациентов в обычном режиме

2 Апр 2020 2020-04-02T07:02:02+03:00

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Больницы Еврейской автономии продолжат принимать больных, которым нужна экстренная помощь, несмотря на карантин. Соответствующее поручение дал глава региона Ростислав Гольдштейн.

- В медицинских организациях работают кабинеты неотложной помощи. В экстренном режиме работают стоматологические учреждения. До особого распоряжения невозможно будет пройти только диспансеризацию и профилактический осмотр, - прокомментировал Валерий Жуков, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО.

Жителям области рекомендуют при первых признаках недомогания вызвать врача на дом. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением. Персонала и транспорта для оказания медпомощи населению достаточно. При необходимости транспорт дополнительно выделят в правительстве области.

Население призывают соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения, делать влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU