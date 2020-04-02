С полсотни дворов в Комсомольске-на-Амуре отремонтируют в 2020 году
В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют с полсотни дворов в 2020 году. Работу проведут в рамках нацпрограммы «Формирование современной городской среды». К слову, именно благодаря нацпроекту за последние три года в Городе юности привели в порядок 90 дворов.
- На ремонт дворов в 2020 году направят 125,3 миллиона рублей, из них 124,1 миллиона - это деньги из федерального бюджета и 1,2 миллиона - из местного, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Отметим также, что перед тем, как начнутся работы, с жителями многоквартирников проведут встречи. Их пока приостановили на время карантина. Напомним, что в Городе юности одна тысяча 147 дворовых территорий, из них надо отремонтировать 933.
Ранее сообщалось о том, что в городе планируют отремонтировать 21 километр дорог. Работу проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU