2 Апр 2020 2020-04-02T08:45:21+03:00

С полсотни дворов в Комсомольске-на-Амуре отремонтируют в 2020 году Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

За последние три года в городе привели в порядок 90 дворов

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В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют с полсотни дворов в 2020 году. Работу проведут в рамках нацпрограммы «Формирование современной городской среды». К слову, именно благодаря нацпроекту за последние три года в Городе юности привели в порядок 90 дворов.

- На ремонт дворов в 2020 году направят 125,3 миллиона рублей, из них 124,1 миллиона - это деньги из федерального бюджета и 1,2 миллиона - из местного, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что перед тем, как начнутся работы, с жителями многоквартирников проведут встречи. Их пока приостановили на время карантина. Напомним, что в Городе юности одна тысяча 147 дворовых территорий, из них надо отремонтировать 933.

Ранее сообщалось о том, что в городе планируют отремонтировать 21 километр дорог. Работу проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU