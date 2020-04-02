За не продезинфицированные подъезды накажут директоров «управляек» в Хабаровске

2 Апр 2020 2020-04-02T08:00:29+03:00

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В Хабаровске прошла проверка домов на предмет санобработки. В рейде поучаствовал в том числе и мэр города Сергей Кравчук. Градоначальник лично убедился, что в некоторых домах эту работу еще не начинали.

Так, в подъездах дома №181 по улице Краснореченской, который находится в ведении компании «Дебют-Сервис», увидели технических сотрудниц за работой и графики уборки. Директор жилищной организации рассказал, что подъезды обрабатывают дважды в день.

- В многоквартирнике на улице Суворова ситуация другая. Жильцы домов №№32, 34 и 38 пожаловались мэру, что их подъезды не обеззараживаются. Не нашел градоначальник и графиков уборки. Он предупредил директора об увольнении, если в жилищной организации не наладят работу. Потом Сергей Кравчук обратил внимание, что это предупреждение касается всех, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU