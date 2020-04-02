Пациента в Еврейской автономии через суд заставили лечиться от опасного заболевания

2 Апр 2020 2020-04-02T08:42:52+03:00

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В Еврейской автономии предметом судебного разбирательства стал отказ от лечения туберкулеза. Сельчанин всячески избегал походов в медучреждение в течение трех месяцев.

- Во время проверки выяснили, что осужденного, больного заразной формой туберкулеза, освободили от отбытия уголовного наказания в декабре 2019 года. Медицинская документация для постановки последнего на учет своевременно направлена по месту его жительства в село Бабстово Ленинского района, - прокомментировали в пресс- службе областного правительства.

Поведение мужчины расценили как нарушение требований законодательства о предупреждении распространения туберкулеза. Отказ сельчанина от лечения опасного заболевания создавал опасность как для него самого, так и для окружающих его людей. По решению суда мужчину все- таки госпитализировали в больницу, хоть и сделали это в принудительном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU