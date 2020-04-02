2020-04-02T10:28:44+03:00
Общество

Особый противопожарный режим ввели в одном районе Хабаровского края

На территории Солнечного района зафиксировали пять очагов возгорания
Александр ШТААЛЬ
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Особый противопожарный режим ввели в одном районе Хабаровского краяОсобый противопожарный режим ввели в одном районе Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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В Солнечном районе Хабаровского края ввели особый противопожарный режим. Здесь на территории зафиксировали пять очагов возгорания в лесах. Один из пожаров охватил площадь в шесть тысяч гектаров.

- Это самый крупный пожар из действующих сейчас. Он возник в шести километрах от поселка Эворон в местном лесничестве. В том, что к возгоранию приложили руку люди, нет сомнений, - рассказали в управлении лесами. - Пожар уже локализован. Мы делаем все возможное для его тушения.

Также горят леса вблизи поселков Амгунь в Солнечном районе, Болонь и Санболи в Амурском районе, Кукан в Хабаровском районе. Угрозы для населенных пунктов пока нет. Ликвидировать возгорания планируют в ближайшие сутки.

Напомним, особый противопожарный режим сейчас действует на территории Солнечного, Амурского, Бикинского, Вяземского, имени Лазо и Хабаровского районов. В здешних лесах нельзя разводить костры, бросать окурки, оставлять стекла в лесу. В противном случае есть огромный риск, что загорится сухая растительность, а это, в свою очередь, приведет к крупным пожарам. Жителей края просят соблюдать правила пожарной безопасности и сообщать об обнаруженных очагах на горячую линию: 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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