Работник автомойки в Хабаровске вычистил деньги из машины клиента

2 Апр 2020 2020-04-02T10:27:43+03:00

По версии следствия, фигурант открыл машину, взял кошелек и положил его к себе в карман

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В Хабаровске к полицейским за помощью обратился студент. Молодой человек рассказал, что из его машины на автомойке неизвестный похитил деньги. Со слов самого заявителя, сумма в 30 тысяч рублей находилась в кошельке и исчезла вместе с ним.

- Задержать подозреваемого смогли благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленных в помещении. На кадрах видно, как одни из работников во время мойки машины незаметно для окружающих открывает дверь иномарки и кладет кошелек к себе в карман, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что деньги он потратил на собственные нужды. Портмоне сотрудники полиции изъяли во время выемки. Ранее злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и грабеж. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU