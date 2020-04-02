Первую порцию асфальта получат на асфальтобетонных заводах Хабаровска

2 Апр 2020 2020-04-02T10:27:00+03:00

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В Хабаровске муниципальные асфальтобетонные заводы уже на следующей неделе выдадут первую порцию асфальта. Пока на предприятиях завершают отладку оборудования. Один из таких заводов принадлежит МУП «Дорремстрой».

- Этому предприятию надо закончить ремонт улиц Краснореченской, Муравьева-Амурского на участке от Пушкина до Шевченко. Также зайдут бригады и на Владивостокское шоссе, улицы Богачева, Бийскую и другие. К слову, на Краснореченской специалистам нужно будет не только завершить реконструкцию, но и привести в порядок участки, где образовались провалы полотна. Возможно, придется вскрывать полотно и разбираться, почему дорога пошла волнами. Такие задачи поставил перед руководством предприятия мэр Хабаровска, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Что касается асфальтобетонного завода на этом предприятии, то там все идет по плану. К работе готов плавильный комплекс, все механизмы прошли диагностику, заменили сушильный барабан. После запуска завода предприятие начнет выдавать по сотне тонн асфальта в час.

ИСТОЧНИК KP.RU