Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 2 апреля 2020 года
В Хабаровском крае ситуация по коронавирусу на вечер 2 апреля 2020 года остается стабильной. Утром сообщалось о том, что на излечении находятся девять человек, у которых подтвердился COVID-19. О новых пациентах информации нет. На основании данных портала Стопкоронавирус.рф, также в регионе пока нет данных о выздоровевших и погибших от коронавирусной инфекции.
Отметим также, что согласно информации, опубликованной на портале, Всего в России выявили две 777 случаев заболевания коронавирусом. Излечились 190 человек, умерли 24.
Жителей Хабаровского края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики. Пожалуйста, мойте руки чаще, делайте в помещения влажную уборку, проветривайте комнаты. Не выходите на улицу без особой нужды, сократите до минимума контакты в друзьями и родственниками.
ИСТОЧНИК KP.RU
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