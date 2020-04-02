2 Апр 2020 2020-04-02T10:32:39+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 2 апреля 2020 года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Хабаровском крае ситуация по коронавирусу на вечер 2 апреля 2020 года остается стабильной. Утром сообщалось о том, что на излечении находятся девять человек, у которых подтвердился COVID-19. О новых пациентах информации нет. На основании данных портала Стопкоронавирус.рф, также в регионе пока нет данных о выздоровевших и погибших от коронавирусной инфекции.

Отметим также, что согласно информации, опубликованной на портале, Всего в России выявили две 777 случаев заболевания коронавирусом. Излечились 190 человек, умерли 24.

Жителей Хабаровского края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики. Пожалуйста, мойте руки чаще, делайте в помещения влажную уборку, проветривайте комнаты. Не выходите на улицу без особой нужды, сократите до минимума контакты в друзьями и родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU