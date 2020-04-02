2020-04-02T10:32:39+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 2 апреля 2020 года

Пока ситуация стабильная, нет новых пациентов с подтвержденным диагнозом
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 2 апреля 2020 годаСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 2 апреля 2020 годаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае ситуация по коронавирусу на вечер 2 апреля 2020 года остается стабильной. Утром сообщалось о том, что на излечении находятся девять человек, у которых подтвердился COVID-19. О новых пациентах информации нет. На основании данных портала Стопкоронавирус.рф, также в регионе пока нет данных о выздоровевших и погибших от коронавирусной инфекции.

Отметим также, что согласно информации, опубликованной на портале, Всего в России выявили две 777 случаев заболевания коронавирусом. Излечились 190 человек, умерли 24.

Жителей Хабаровского края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции, принимать меры профилактики. Пожалуйста, мойте руки чаще, делайте в помещения влажную уборку, проветривайте комнаты. Не выходите на улицу без особой нужды, сократите до минимума контакты в друзьями и родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске объяснили, какие детсады продолжат работать на нерабочей неделе
Спасатели в Хабаровском крае защищаются от коронавируса
Инспектора в Хабаровском крае вернули на работу после незаконного увольнения
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 2 апреля 2020 года
Первую порцию асфальта получат на асфальтобетонных заводах Хабаровска
Работник автомойки в Хабаровске вычистил деньги из машины клиента
Особый противопожарный режим ввели в одном районе Хабаровского края
Пациента в Еврейской автономии через суд заставили лечиться от опасного заболевания
За не продезинфицированные подъезды накажут директоров «управляек» в Хабаровске
С полсотни дворов в Комсомольске-на-Амуре отремонтируют в 2020 году
Больницы в ЕАО принимают экстренных пациентов в обычном режиме
«Трансформер» в Wink для хабаровчан: каждый может позволить себе идеальный тариф
Коронавирус в Хабаровске, последние новости на 2 апреля 2020 года: от пожилых людей поступили 53 заявки на продукты
В Хабаровском крае клиенты Россельхозбанка получили отсрочку по кредитам
Заместитель мэра уволился в Биробиджане
Весенние ограничения для большегрузов вводят в Хабаровском крае
Мастера по ремонту обвиняют в краже инструментов в Хабаровске
Улицы Биробиджана из-за угрозы коронавируса патрулируют полицейские
В Хабаровском крае депутаты включились в антикоронавирусную работу
Верующие объехали Хабаровск с молитвами об избавлении от коронавируса
На границе Хабаровского края и ЕАО задержали 280 голов рогатого скота без документов
Число заболевших коронавирусом в Хабаровске на 2 апреля 2020 года составило девять человек
В Николаевске-на-Амуре закрыли ледовую переправу
На вокзале в Хабаровске вводят дополнительные меры профилактики коронавируса
За границей Хабаровского края и ЕАО сообщили о бессимптомных заболевших коронавирусом на 31 марта
Обстановка в Хабаровском крае 2 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Пьяный водитель без прав снес электроопоры в Биробиджане
На пассажира составили протокол сразу по прилету в Хабаровск