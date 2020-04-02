Инспектора в Хабаровском крае вернули на работу после незаконного увольнения
Жительница Хабаровского края была уволена, как ей показалось, не законно. По предварительной информации, женщина работала в должности младшего инспектора одной из организаций. В приказе работодатель обозначил, что она не исполняла добросовестно свои трудовых обязанности, при этом неоднократно. Однако уволенная считала совсем иначе, к тому же дисциплинарных взысканий не имела.
- В итоге сотрудница обратилась в суд и добилась, чтобы ее восстановили на работе. Дальше к делу подключились судебные приставы Охотского района. Они уведомили руководство должника-организации о возбуждении исполнительного производства и потребовали исполнить решение суда. Работодателя предупредили, что в случае неисполнения судебного решения руководство могут привлечь к ответственности, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Работодатель не стал испытывать правосудие на практике и через несколько дней руководством восстановил сотрудницу в занимаемой должности. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе.
ИСТОЧНИК KP.RU