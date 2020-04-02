2 Апр 2020 2020-04-02T10:52:09+03:00

Инспектора в Хабаровском крае вернули на работу после незаконного увольнения Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Работодателю объяснили, что если он не восстановит сотрудницу, то его привлекут к ответственности

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Жительница Хабаровского края была уволена, как ей показалось, не законно. По предварительной информации, женщина работала в должности младшего инспектора одной из организаций. В приказе работодатель обозначил, что она не исполняла добросовестно свои трудовых обязанности, при этом неоднократно. Однако уволенная считала совсем иначе, к тому же дисциплинарных взысканий не имела.

- В итоге сотрудница обратилась в суд и добилась, чтобы ее восстановили на работе. Дальше к делу подключились судебные приставы Охотского района. Они уведомили руководство должника-организации о возбуждении исполнительного производства и потребовали исполнить решение суда. Работодателя предупредили, что в случае неисполнения судебного решения руководство могут привлечь к ответственности, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Работодатель не стал испытывать правосудие на практике и через несколько дней руководством восстановил сотрудницу в занимаемой должности. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе.

ИСТОЧНИК KP.RU