2020-04-03T06:49:07+03:00
Общество

Три случая заражения коронавирусом официально подтвердили в ЕАО

Еще две пробы находятся на проверке
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Три случая заражения коронавирусом официально подтвердили в ЕАОТри случая заражения коронавирусом официально подтвердили в ЕАОФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Еврейской автономии официально подтвердили три случая заражения коронавирусной инфекцией. Данные предоставлены в правительстве области по состоянию на 12 часов дня 3 апреля 2020 года.

Итак, диагноз подтвердился у трех жителей села Амурзет. Еще две пробы находятся на проверке. Результаты получат в регионе в ближайшее время. Граждан, у которых уже проявились симптомы коронавируса, поместили в госпиталь, созданный на базе инфекционной больницы. Пока сообщается, что им не нужна кислородотерапия.

Отметим также, что в медучреждении находятся шесть аппаратов искусственной вентиляции легких на случай ухудшения ситуации. Для справки: в регионе за минувшие сутки в управлении Роспотребнадзора по ЕАО провели 644 теста на коронавирус. Оперативный штаб ведет мониторинг обстановки в круглосуточном режиме.

Жителям области напоминаю о работе горячих линий 4-08-06 и 4-07-89 (код города - 42622), 2-32-91 и 8-924-155-02-03 (для вопросов о коронавирусе и способах защиты от него) и 8-914-813-65-77 (консультации для предпринимателей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Единственное прибежище даурских журавлей в Хабаровском крае нашли после пожара
В Хабаровском крае ДГК не будет ограничивать услуги должникам - социально значимым объектам
Специалисты видеосервиса Wink рассказали о предпочтениях хабаровчан
Центры занятости в Хабаровском крае перешли на дистанционную работу
К концу мая планируют достроить школу на «Волочаевском городке» в Хабаровске
Пожилую комсомольчанку эвакуировали в Хабаровск санрейсом
В Хабаровском музыкальном театре состоится премьера, несмотря на коронавирус
Водитель пострадал в аварии на трассе «Обход Хабаровска»
Три случая заражения коронавирусом официально подтвердили в ЕАО
По номеру «112» работает горячая линия по коронавирусу в Хабаровском крае
Нарушителей карантина выследили в Хабаровске
Коронавирусные фейки опять нарушили спокойствие жителей ЕАО
В Хабаровске выберут лауреатов премии Якова Дьяченко
Территорию возле аэропорта, автовокзала и пешеходные зоны продезинфицируют в Хабаровске
Торговать алкоголем запретили в Забайкалье до особого распоряжения
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 3 апреля 2020 года
На охраняемой территории предприятия в Хабаровске из грузовика исчезли аккумуляторы
В граничащей с Хабаровским краем и ЕАО провинции в Китае четыре новых случая заражения коронавирусом на 2 апреля
Обстановка в Хабаровском крае 3 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
В полиции опровергли фейк о смерти жителя ЕАО от коронавируса
В Хабаровске объяснили, какие детсады продолжат работать на нерабочей неделе
Спасатели в Хабаровском крае защищаются от коронавируса
Инспектора в Хабаровском крае вернули на работу после незаконного увольнения
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 2 апреля 2020 года
Первую порцию асфальта получат на асфальтобетонных заводах Хабаровска
Работник автомойки в Хабаровске вычистил деньги из машины клиента
Особый противопожарный режим ввели в одном районе Хабаровского края
Пациента в Еврейской автономии через суд заставили лечиться от опасного заболевания