Три случая заражения коронавирусом официально подтвердили в ЕАО

3 Апр 2020 2020-04-03T06:49:07+03:00

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В Еврейской автономии официально подтвердили три случая заражения коронавирусной инфекцией. Данные предоставлены в правительстве области по состоянию на 12 часов дня 3 апреля 2020 года.

Итак, диагноз подтвердился у трех жителей села Амурзет. Еще две пробы находятся на проверке. Результаты получат в регионе в ближайшее время. Граждан, у которых уже проявились симптомы коронавируса, поместили в госпиталь, созданный на базе инфекционной больницы. Пока сообщается, что им не нужна кислородотерапия.

Отметим также, что в медучреждении находятся шесть аппаратов искусственной вентиляции легких на случай ухудшения ситуации. Для справки: в регионе за минувшие сутки в управлении Роспотребнадзора по ЕАО провели 644 теста на коронавирус. Оперативный штаб ведет мониторинг обстановки в круглосуточном режиме.

Жителям области напоминаю о работе горячих линий 4-08-06 и 4-07-89 (код города - 42622), 2-32-91 и 8-924-155-02-03 (для вопросов о коронавирусе и способах защиты от него) и 8-914-813-65-77 (консультации для предпринимателей).

ИСТОЧНИК KP.RU