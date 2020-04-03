Водитель пострадал в аварии на трассе «Обход Хабаровска»
В минувшие сутки, 2 апреля, в Хабаровске зарегистрировали дорожное происшествие на трассе «Обход Хабаровска». По предварительным данным, в 11:50 машина Nissan Patrol в районе дома 79/2 по улице Совхозной столкнулась с автомобилем Subaru Forester.
- По версии правоохранителей, первая иномарка проехала регулируемый перекресток улицы Совхозной и обхода Хабаровска на красный свет светофора. Машина Subaru Forester в это время ехала по улице Совхозной в сторону улицы Кола Бельды. По версии водителя автомобиля Nissan Patrol, машина Subaru Forester выехала на перекресток, не дав завершить ему движение через перекресток. Первоначально ДТП оформили без пострадавших, - рассказал информированный источник.
Позже водитель Subaru Forester обратился в больницу за помощью. Как оказалось, у него был ушиб мягких тканей правого плечевого и голеностопного сустава. В отношении автолюбителя на машине Nissan Patrol составили административный протокол.
Автолюбителей убедительно просят оставаться дома, если есть возможность, отложить поездку. Напомним, в краевой столице действует режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU