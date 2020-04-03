2020-04-03T08:24:47+03:00
Звезды

В Хабаровском музыкальном театре состоится премьера, несмотря на коронавирус

Зрителям покажут в телезаписи постановку «Небесный тихоход»
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском музыкальном театре состоится премьера, несмотря на коронавирус ФОТО: ХМТВ Хабаровском музыкальном театре состоится премьера, несмотря на коронавирус ФОТО: ХМТ
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В Хабаровском музыкальном театре состоится премьера, несмотря на коронавирус. Зрителям покажут в телезаписи постановку «Небесный тихоход», начало в 18:00. Напомним, спектакль планировали на 4 апреля, однако запрет на культурно-массовые мероприятия спутал все планы как артистов, так и зрителей.

Постановку по пьесе знаменитого драматурга Алексея Яковлева, на музыку известных композиторов Василия Соловьева-Седого и Марка Самойлова, приурочили к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

- «Небесный тихоход» покажут публике в эфире телеканала «6ТВ». На сайте театра также будет организована интернет-трансляция. К слову, хабаровский краевой музыкальный театр стал первым в России, который покажет по телевидению свою премьеру. Конечно, можно привести множество примеров, когда показывали записи прошедших спектаклей. Но премьеру, да еще большой формы, да еще в сопровождении оркестра, не показывал ни один театр в стране, - прокомментировал Константин Зайнулин, директор ХМТ.

К слову новый спектакль и его необычная подача объединят зрителей всех возрастов и поколений, пробудят у них веру в светлое будущее и непоколебимое чувство гордости и любви к родине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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