Пожилую комсомольчанку эвакуировали в Хабаровск санрейсом
Из Хабаровска в минувшие сутки, 2 апреля 2020 года, вылетел вертолет Ми-8 хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Необходимо было доставить в краевую столицу пожилую жительницу Города юности. Сообщение о помощи поступило в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю от территориального центра медицины катастроф.
- Около 23 часов вечера воздушное судно вернулось в Хабаровск с пациенткой на борту. В Хабаровске женщину встретили врачи скорой помощи, которые и доставили комсомольчанку 1959 года рождения в медицинское учреждение, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Отметим также, что время полета составило порядка трех часов. В пути за состоянием пациентки следили высококвалифицированные врачи. Состояние пожилой женщины оставалось стабильным.
ИСТОЧНИК KP.RU