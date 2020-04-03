Пожилую комсомольчанку эвакуировали в Хабаровск санрейсом

3 Апр 2020 2020-04-03T08:23:21+03:00

Срочно доставить женщину в краевую столицу нужно было по жизненным показаниям

Изменить размер текста: A A

Из Хабаровска в минувшие сутки, 2 апреля 2020 года, вылетел вертолет Ми-8 хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Необходимо было доставить в краевую столицу пожилую жительницу Города юности. Сообщение о помощи поступило в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю от территориального центра медицины катастроф.

- Около 23 часов вечера воздушное судно вернулось в Хабаровск с пациенткой на борту. В Хабаровске женщину встретили врачи скорой помощи, которые и доставили комсомольчанку 1959 года рождения в медицинское учреждение, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что время полета составило порядка трех часов. В пути за состоянием пациентки следили высококвалифицированные врачи. Состояние пожилой женщины оставалось стабильным.

ИСТОЧНИК KP.RU