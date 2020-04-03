2020-04-03T08:23:21+03:00
Общество

Пожилую комсомольчанку эвакуировали в Хабаровск санрейсом

Срочно доставить женщину в краевую столицу нужно было по жизненным показаниям
Александр ШТААЛЬ
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Пожилую комсомольчанку эвакуировали в Хабаровск санрейсомПожилую комсомольчанку эвакуировали в Хабаровск санрейсомФото: Правительство Хабаровского края
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Из Хабаровска в минувшие сутки, 2 апреля 2020 года, вылетел вертолет Ми-8 хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Необходимо было доставить в краевую столицу пожилую жительницу Города юности. Сообщение о помощи поступило в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю от территориального центра медицины катастроф.

- Около 23 часов вечера воздушное судно вернулось в Хабаровск с пациенткой на борту. В Хабаровске женщину встретили врачи скорой помощи, которые и доставили комсомольчанку 1959 года рождения в медицинское учреждение, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что время полета составило порядка трех часов. В пути за состоянием пациентки следили высококвалифицированные врачи. Состояние пожилой женщины оставалось стабильным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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