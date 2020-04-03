К концу мая планируют достроить школу на «Волочаевском городке» в Хабаровске

3 Апр 2020 2020-04-03T08:22:29+03:00

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В Хабаровске планируют достроить школу на «Волочаевском городке» к концу мая. В июне собираются приступить к обустройству учебных помещений. На сегодняшний день на объекте трудятся порядка 300 человек.

- Подрядчик на сегодняшний день работает без сбоев. Ожидаем, что к концу года, как и было запланировано, в микрорайоне появится новая, современная, сделанная по всем самым последним требованиям школа. Она будет очень востребована. Сейчас дети из этого жилмассива ходят в 19-ю школу. Путь, прямо скажем, неблизкий, - сказал мэр Сергей Кравчук.

Напомним, что строительство школы обошлось в сумму около полутора миллиардов рублей. Финансирование идет из консолидированного бюджета: федерального, краевого и муниципального. Для детей двери нового учебного заведения собираются распахнуть в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU