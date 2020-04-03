2020-04-03T08:21:41+03:00
Общество

Центры занятости в Хабаровском крае перешли на дистанционную работу

Консультации по трудоустройству специалисты будут давать по телефону
Александр ШТААЛЬ
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Центры занятости в Хабаровском крае перешли на дистанционную работуЦентры занятости в Хабаровском крае перешли на дистанционную работуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Центры занятости населения в Хабаровском крае перешли на дистанционную работу. Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. По вопросам трудоустройства специалисты временно будут консультировать по телефону.

Телефоны горячих линий опубликовали на сайте краевого комитета по труду и занятости населения. Жителям готовы предоставить информацию о ситуации на рынке труда, начислении пособий по безработице, услугах, которые предоставляют специалисты центров.

- Те, кто получает пособие по безработице, обязаны два раза в месяц лично приходить в центр занятости, подтверждать свой статус. На период действия ограничений эту процедуру можно пройти, просто позвонив по телефону, - отметили в комитете по труду и занятости населения правительства края.

В ближайшее время планируют запустить онлайн-систему оформления пособия по безработице. Суммы выплат увеличили, теперь в Хабаровске минимальная величина пособия составит одну тысячу 800 рублей, а максимальная - 14 тысяч 556 рублей. В Ванинском районе минимальная величина составит две тысячи 100 рублей, максимальная - 16 тысяч 982 рубля. Наиболее высокая максимальная выплата будет в Охотском районе - 19 тысяч 408 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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