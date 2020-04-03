2020-04-03T08:49:00+03:00
Общество

Единственное прибежище даурских журавлей в Хабаровском крае нашли после пожара

К слову, специалисты искали гнездовой участок последние четыре года
Александр ШТААЛЬ
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Единственное прибежище даурских журавлей в Хабаровском крае нашли после пожараЕдинственное прибежище даурских журавлей в Хабаровском крае нашли после пожараФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В Хабаровском крае практически одновременно чуть не случилась трагедия и свершилось чудо. В первом случае речь идет о пожаре. Впервые в этом году в охранной зоне заповедника «Большехехцирский» случилось возгорание. Однако пламя смогли остановить и не дали ему пересечь границу заповедника.

- Когда на место происшествия приехал заместитель директора «Заповедного Приамурья» в области охраны окружающей среды Дмитрий Гранкин вместе с опергруппой выехал, буквально на глазах возник новый очаг из тлевшего уголька. Огонь тушили подручными средствами, помог так кстати начавшийся дождик, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

После того, как удалось предотвратить природный пожар, случилось самое настоящее чудо. По крайней мере, именно, пожалуй, описали бы происходящее местные орнитологи. Они последние четыре года искали гнездовой участок даурских журавлей, единственный в Хабаровском крае. А тут, после пожара, перед глазами сотрудников возникли две птицы. Сразу даже не поняли, аисты это или журавли, сняли видео и показали его кандидату биологических наук Римме Андроновой. Она подтвердила, что на кадрах именно даурские журавли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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