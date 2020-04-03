Специалисты видеосервиса Wink рассказали о предпочтениях хабаровчан

3 Апр 2020 2020-04-03T08:34:27+03:00

Что смотрят те, кто остался дома — первый рейтинг от видеосервиса

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Видеосервис Wink предлагает рейтинг просмотров за первую неделю (23–29 марта) после усиления мер по борьбе с инфекцией. Просмотр ТВ и киносериального контента, в том числе на дополнительных экранах, растет. Это помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

По сравнению с уровнем двухнедельной давности количество просмотров выросло в 3 раза, главным образом за счет увеличения просмотра телеканалов в дневное время. Больше стали смотреть новости, выросла популярность образовательных и познавательных каналов. Время просмотра пяти телеканалов о культуре и искусстве, бесплатный доступ к которым открыл «Ростелеком», выросло в 8 раз.

Потребление фильмов, сериалов, мультфильмов из видеотеки сервиса Wink увеличилось в 10 раз с учетом бесплатного контента. Быстрее всего увеличивается просмотр детского контента: и развлекательного, и познавательного. В то же время значительно активнее (в 2,5 раза) стали заказывать и платный контент, это, как правило, последние киноблокбастеры.

В видеопрокате Wink доступны новинки российского и зарубежного кинематографа: «Джентльмены»,«Человек-невидимка» (2020), «Бладшот» (2020), «Плохие парни навсегда» (2020), а также фильмы «Вторжение» и «Лёд-2» на правах эксклюзива.

Wink—цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Winkдоступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).