Около 13 тысяч индивидуальных масок сшили в ателье Хабаровского края

3 Апр 2020 2020-04-03T10:45:43+03:00

Стоимость в зависимости от материала варьируется от 40 до 250 рублей

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Из-за коронавируса в жизни жителей Хабаровского края изменилось многое. Одно из последних сообщений - это приостановление приема заявлений от граждан на регистрацию брака и оформление развода. Также пришлось перестраиваться предприятиям, например, ателье переключились на пошив масок и, надо сказать, успешно осваивают это направление. По последним данным, в крае уже пошили около 13 тысяч индивидуальных масок. Услугу в этом направлении предоставляют 48 ателье и ИП.

- В основном компании находятся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Этот вид деятельности также набирает популярность в Амурском, Совестко-Гаванском, Вяземском и имени Лазо районах. Предприниматели принимают заказы дистанционно. Перечень этих организаций размещен на официальных сайтах муниципальных образований края, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Для справки: для пошива масок подходят марля, бязь, фланель, а также нетканные материалы - спанбонд и мельтблаун. Покупателям небольших партий необходимо быть готовыми к тому, что в ателье попросят их самостоятельно приобрести ткань. Стоимость в зависимости от материала варьируется от 40 до 250 рублей.

Список ателье, которые развивают этот вид деятельности, в регионе постоянно расширяется.

ИСТОЧНИК KP.RU